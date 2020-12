Vitória de Guimarães de luto pela morte de fisiologista de 26 anos

O Vitória de Guimarães está de luto devido à morte do fisiologista do Departamento de Alto Rendimento da equipa principal de futebol. Rui Viana tinha 26 anos de idade.

"O Vitória SC despertou, este sábado, com a terrível notícia da morte de Rui Viana, fisiologista do Departamento de Alto Rendimento afeto à equipa principal de futebol. Rui Viana, de 26 anos, tinha-se juntado ao clube esta temporada, rapidamente tendo conquistado toda a estrutura e todo o plantel pela sua extraordinária capacidade de trabalho, pela sua enorme dedicação e pelo excelente espírito de grupo que ajudou a promover", pode ler-se na nota oficial.

Os vimaranenses enviam uma mensagem de força a toda a família e enlutados: "Será uma perda muito sentida pelo Vitória SC, mas, nesta hora tão difícil, é com a família, os amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de partilhar momentos com o Rui Viana que temos o nosso pensamento, transmitindo a força necessária para que enfrentem este doloroso momento".

Rui Viana era o recuperador físico da equipa principal, numa carreira que arrancou em 2013. Passou pelo Rio Tindo, Varzim, Benfica, Sporting de Braga, Académica e Desportivo de Chaves.