Tondela anuncia um caso positivo de Covid-19 antes de defrontar o FC Porto

O Tondela anunciou, em comunicado, que o guarda-redes Joel Sousa testou positivo à covid-19 e vai falhar a deslocação ao terreno do FC Porto, para o jogo da Taça de Portugal.

Há ainda um elemento da SAD com teste inconclusivo e foi colocado também em isolamdno.

Joel Sousa, de apenas 20 anos, espreitava a titularidade no jogo contra o FC Porto, depois de ter alinhado na partida anterior da Taça de Portugal.

O restante grupo deu negativo e está apto para o jogo no Estádio do Dragão, este domingo, às 18h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.