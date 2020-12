Palocevic regressa ao Nacional após empréstimo

O Nacional anunciou o regresso do médio internacional sérvio Aleksandar Palocevic, que se encontrava emprestado aos coreanos do Pohang Steelers.

O médio sérvio, de 27 anos, esteve na equipa da Coreia do Sul no último ano e meio, tendo realizado 40 jogos e apontado 19 golos. Concluído o período de empréstimo, o internacional sérvio integrará o plantel da equipa madeirense a partir de janeiro.

Aleksandar Palocevic ingressou no Nacional, proveniente do Arouca, na temporada 2018/2019, tendo rubricado um contrato válido por quatro temporadas. No total, somou um golo em 28 jogos pelos madeirenses e será opção para Luís Freire em janeiro.