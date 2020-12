João Tralhão quer eliminar o Benfica, "um gigante do futebol mundial"

João Tralhão, treinador do Vilafranquense, não esconde o seu passado ligado ao Benfica, mas o objetivo do técnico é claro: lutar para eliminar as águias da Taça de Portugal.

"Prémio especial é poder eliminar um gigante do futebol mundial, é o prémio que temos em mente. Mas mais do que focados no prémio, estamos focados na nossa tarefa. A minha mentalidade, a do clube e, sobretudo, a dos jogadores é disputar cada jogo para podermos ser competitivos e lutar pela vitória, sabendo que vamos encontrar um adversário com grau de dificuldade ao mais alto nível", afirmou, em conferência de imprensa.

Apesar de ter esperança, o treinador de 40 anos reconhece um natural favoritismo às águias.

"Obviamente que o favoritismo é do Benfica, mas mais do que tudo queremos lutar para aumentar as nossas probabilidades contra uma grandíssima equipa como o Benfica", afirma.

João Tralhão representou o Benfica entre 2001 e 2018, antes de representar o Mónaco como treinador-adjunto e ter voltado a Portugal esta época, para treinar o Vilafranquense.

É um sentimento especial. Já passaram 20 anos mas parece que foi ontem. Para lá de ser treinador, cresci muito mais como homem, pelas amizades que fiz e por aquilo que me ensinaram. Aprendi muito como treinador, mas a grande mais-valia foram as amizades e aquilo que aprendi enquanto homem", afirma.



O técnico desvaloriza a rotação de equipa do Benfica e acredita que o plantel "está recheado de grandes jogadores".

"O Benfica não tem nem primeira, nem segunda nem terceira equipa. O Benfica vale por todo o seu plantel, recheado de grandes jogadores. Quem possa jogar dá sempre garantias ao treinador do Benfica. O nosso foco não está nos jogadores que podem jogar, todos são grandíssimos jogadores; estamos focados naquilo que podemos fazer para contrariar as armas do Benfica", termina.

O Benfica-Vilafranquense joga-se este domingo, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.