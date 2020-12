Fafe sofre para seguir em frente na Taça de Portugal

O Fafe eliminou o Fontainhas da Taça de Portugal, após o empate por grandes penalidades, num jogo realizado nos Açores.

João Dias abriu o marcador para a equipa açoriana, aos 64 minutos de jogo, resultado que se manteve até aos 94 minutos, quando um autogolo de João Peixoto empatou a partida e consentiu o prolongamento.

Aos 67 minutos, Itto Cruz já tinha sido expulso para a equipa da casa, e após o golo do empate o árbitro expulsou mais dois jogadores: Raviola no Fafe e João Peixoto, que fez o autogolo, na equipa da casa.

O resultado entre as duas equipas do Campeonato de Portugal manteve-se até ao fim do prolongamento, onde a equipa minhota, uma das candidatas à subida de divisão, levou a melhor.

O Fafe junta-se ao Sporting e Académico de Viseu como as equipas qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal.