Wolverhampton perde em dia histórico para Fábio Silva

O Wolverhampton perdeu, este sábado, em casa, por 1-0, contra o Aston Villa, num jogo histórico para o português Fábio Silva, mas para esquecer de Nélson Semedo.

Fábio Silva foi titular pela primeira vez na Premier League e tornou-se o segundo jogador mais jovem de sempre a alinhar na equipa titular do Wolverhampton num jogo do campeonato, com 18 anos e 146 dias. Anthony Forde mantém o registo, ao estrear-se em 2011 com 18 anos e 41 dias.

O jogo manteve-se empatado até perto do fim. Douglas foi expulso nos "villains", aos 85 minutos, mas, pouco depois, Nélson Semedo fez uma grande penalidade que deu origem ao único golo, aos 94 minutos, por El-Ghazi.

Aos 95, João Moutinho ainda viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

A equipa de Nuno Espírito Santos alinhou com seis portugueses no onze inicial: Rui Patrício, Nélson Semedo, Moutinho, Pedro Neto, Podence e Fábio Silva. Rúben Neves foi suplente utilizado e Vitinha ficou no banco de suplentes.

Com este resultado, o Wolves soma a segunda derrota seguida, está no 11º lugar da tabela com 17 pontos, mas pode cair até ao 14º posto durante a jornada. Já o Aston Villa ascende ao oitavo lugar, com 18 pontos, também à condição.