O Sevilha regressou às vitórias este sábado, com um triunfo por 1-0 em casa do Getafe, na 13ª jornada da La Liga.

O único golo da partida treinada por Julen Lopetegui foi apontado perto do fim, aos 81 minutos de jogo, com um autogolo de Etxeita.

Com este resultado, o Sevilha soma 19 pontos e está no quinto posto da La Liga, a um ponto do Real Madrid. O Getafe soma sete jogos sem vencer, ocupa o 15º posto, com 13 pontos.