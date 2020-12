Marselha vence Mónaco e continua de olho na liderança

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, recebeu e venceu o Mónaco, por 2-1, e continua muito perto da liderança da Ligue 1.

A vitória ficou assegurada nos primeiros 15 minutos do jogo. Thauvin abriu o marcado, aos 5 minutos, assistido por Dario Benedetto, que dilatou a vantagem aos 13 minutos, assistido pelo colega Thauvin.

O Mónaco reduziu perto do fim, aos 79 minutos, através de uma grande penalidade cobrada por Ben Yedder, mas não evitou o deslize no Vélodrome. Gélson Martins foi titular nos monegáscos enquanto que Florentino não foi convocado.

Com este resultado, o Marselha é segundo classificado, com 27 pontos, menos um ponto e um jogo realizado do que o Paris Saint-Germain. Em caso de vitória, o Marselha sobe ao topo do campeonato.

O Mónaco é quinto classirficado, com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado por diversas equipas ao longo da jornada.