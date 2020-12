Dortmund goleado em casa pelo Estugarda

O Dortmund foi goleado, este sábado, em casa, pelo Estugarda, por 5-1, na 11ª jornada da Bundesliga.

Com o português Raphael Guerreiro no onze inicial, a formação visitante entrou vencer com um golo de Wamangituka, aos 26 minutos de jogo, de grande penalidade. Gio Reyna, jovem promessa do Dortmund de apenas 18 anos, empatou aos 39, resultado que se manteve até ao intervalo.

Uma segunda parte implacável do Estugarda garantiu a vitória com resultados expressivos. Wamangituka bisou aos 53 minutos, Forster aumentou vantagem aos 60 e Coulibaly fez o quarto, aos 64 minutos. Gio Reyna bisou perto do fim, aos 88 minutos, mas foi anulado por fora de jogo.

Nicolas González fechou o resultado e tornou a derrota ainda mais pesada para o Dortmund, aos 92 minutos de jogo, pouco depois do VAR anular o golo do Dortmund.

O Dortmund continua fora dos lugares de Champions e está no 5º lugar da tabela, com 19 pontos. O Estugarda sobe ao sexto posto, com 17 pontos.

Outros resultados

Borussia Monchengladbach 1-1 Hertha de Berlim

Fribugo 2-0 Arminia Bielefeld

Mainz 0-1 Colónia

RB Leipzig 2-0 Werder Bremen