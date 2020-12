Dérbi de Manchester termina empatado sem golos

O jogo entre o Manchester United e o Manchester City terminou empatado sem golos, em Old Trafford.

Os dois treinadores alinharam com vários portugueses de início. Pep Guardiola lançou a dupla da defesa João Cancelo e Rúben Dias, enquanto que Bernardo Silva não saiu do banco.

Já Ole Gunnar Solskjaer utilizou Bruno Fernandes no onze inicial. O internacional português foi recentemente eleito melhor jogador do mês da Premier League.

As duas equipas entraram em campo na metade superior da tabela, mas longe dos lugares cimeiros, e continuam nas mesmas posições. O City é oitavo, com 19 pontos e o United é sétimo, com 20, os mesmos que Southampton e West Ham.