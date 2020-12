Jorge Jesus vai voltar a rodar a equipa contra o Vilafranquense

Jorge Jesus, treinador do Benfica, anuncia que vai voltar a utilizar os jogadores com menos minutos contra o Vilafranquense, equipa da II Liga, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa, o técnico antecipa a rotação de equipa, não por desvalorizar o Vilafranquense, mas para seguir o mesmo critério que tem seguido ao longo da época e que já aplicou no último jogo, contra o Standard Liège.

"É uma competição que todos os clubes e adeptos têm um carinho especial. Estamos a trabalhar com o mesmo respeito e atenção que temos em todos os jogos. É verdade que este jogo vai dar acesso a jogadores menos rodados, como fizemos em Liège. Como tenho dito, é bom ter todo o plantel em competição para poder dar soluções ao treinador quando for preciso chamar um ou outro jogador. É mais fácil ter rendimento. O objetivo é esse, não porque o adversário seja o Vilafranquense, fizemos na Europa e campeonato", diz.

O técnico reconhece que o Standard Liège é um adversário mais complicado do que o Vilafranquense e pode aproveitar para descansar jogadores que alinharam em todas as partidas, como Everton e Vertonghen.

"Teoricamente, o Liège é das melhores equipas da Bélgica e tem de ser mais forte, com todo o respeito, que o Vilfranquense. A minha preocupação não é o valor do adversário que vamos defrontar, mas sim a preocupação de rodar alguns jogadores importantes para o futuro. E descansar alguns jogadores mais cansados. Não é pelo nome do adversário. Temos jogadores que nunca ficaram de fora, por exemplo Vertonghen e Everton. Esses serão uma possibilidade e hoje o treino vai-me dar-me perceção como estão os jogadores", diz.

Jesus reencontra João Tralhão, treinador do Vilafranquense e com quem trabalhou no Benfica durante vários anos: "Trabalhou comigo vários anos enquanto estive no Benfica. Trabalhámos em conjunto várias vezes, falámos várias vezes sobre o futuro da formação do Benfica, sobre o que é futebol e ele tem um percurso bonito e vai ter. Vai voltar a uma casa que adora".

O técnico das águias reconhece a ambição do Vilafranquense em seguir em frente, mas a ambição é a mesma que a do Benfica.

"Os treinadores e jogadores acreditam que têm uma possibilidade de chegar ao Jamor. Todos pensam da mesma maneira. Este é um sonho do Vilafranquense e também do treinador do Benfica", termina.

O Benfica recebe o Vilafranquense no domingo, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao Benfica em rr.sapo.pt.