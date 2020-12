Jesus diz que "só pode ser" Jurgen Klopp a vencer o prémio The Best

Jorge Jesus acredita que Jurgen Klopp é o vencedor óbvio do prémio de melhor treinador do ano, The Best. Em conferência de imprensa, o técnico foi questionado sobre se seria mais fácil ter sido nomeado para o prémio se tivesse continuado no Flamengo.

"Era mais fácil, apesar de ainda não ter terminado nenhuma competição importante no Brasil. As decisões sobre os treinadores são em função dos títulos que ganham internacionalmente. Sem Libertadores e campeonato, penso que não seria por isso que estaria incluído. Na minha opinião só pode ser escolhido um: tem de ser o treinador do Liverpool, Klopp", disse.



O técnico venceu, no ano passado, a Libertadores e o campeonato brasileiro, antes de voltar ao Benfica.

Marcelo Bielsa (Leeds United), Hans-Dieter Flick (Bayern) e Jürgen Klopp (Liverpool) são os três finalistas para o prémio The Best referente à categoria de melhor treinador.