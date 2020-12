Jesus admite regresso de emprestados. "Se não jogam, mais vale estarem no Benfica"

Jorge Jesus admite o regresso de jogadores emprestados em janeiro que não estejam a jogar nos respetivos clubes, como Gedson Fernandes, que deu mote à resposta do técnico, mas também Jota, Florentino e David Tavares.

"Não o [Gedson] conheço muito bem. Todos os jovens que saíram para crescer, se não jogam nessas equipas, mais vale estarem no Benfica. Na minha opinião aprendem muito mais. Saiu o Florentino, mas não está a jogar. O Jota não está a jogar, o David Tavares não está a jogar. Saíram quatro jogadores que não estão a jogar. Para a evolução deles não é positivo", disse.

O técnico não adianta muito sobre o possível ataque das águias ao mercado de janeiro, apenas sublinhando que precisa de um defesa-central, mas afirma que a lesão grave de André Almeida não implica um reforço.

"Não vou especular. Ouviram falar que eu queria um central, isso é verdade. A saída do Rúben também mexeu. Com ele cá eu queria um central, quando ele saiu veio o Otamedi. Lateral direto? Ninguém esperava que acontecesse isto ao André Almeida. Foi uma baixa grande, mas lançámos um jovem que acho que vai ter muito futuro e temos o Gilberto, não é prioridade. Temos três jogadores para a posição 6. Querer é uma coisa, poder é outra. Ter jogadores para essas posições será o que o mercado ditar. Que eu esteja a exigir e que seja determinante, zero", diz.

Preparado para saídas em janeiro

Jorge Jesus garante que está preparado caso tenha de perder algum dos jogadores titulares e coloca essa responsabilidade e a saúde financeira do clube nas mãos da direção, em específico Domingos Soares de Oliveira.

"Toda a gente que está inserida na família Benfica sabe a qualidade de Soares Oliveira nas finanças. Todos queremos o melhor para o Benfica. Estou habituado a promover jogadores e se for para perder jogadores para o bem do Benfica estou preparado. Tem sido este o apanágio do Benfica", diz.

O treinador recorda que o Benfica foi das poucas equipas do mundo que não baixaram salários com a pandemia, o que pode obrigar a uma venda, que Jesus está preparado.

"O Benfica tem sido o exemplo de gestão financeira. Quando foi a pandemia, todas as equipas tiveram de abdicar do salário e o Benfica foi um dos clubes que não fez isso. Se acharem que o melhor caminho é vender, estou preparado para janeiro, para junho. O que for melhor para o Benfica é o melhor para mim", termina.