Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez analisam o levantamento do veto da Hungria e da Polónia, mas também as difíceis negociações do Brexit.

A pandemia que prossegue a várias velocidades nos países europeus e os diferentes planos para o Natal são outro dos temas deste Visto de Fora.

Olivier e Begoña olham ainda para duas das polémicas nacionais da semana em Portugal: a TAP e o SEF.