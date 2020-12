Ir à biblioteca sem sair de casa? É possível em Viana do Castelo

A autarquia de Viana do Castelo vai disponibilizar um novo serviço gratuito, através da aplicação Press Reader, para possibilitar aos quase 22.000 utilizadores inscritos na Biblioteca Municipal vianense acesso digital a mais de 7.600 publicações nacionais e internacionais.

O presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, entende que, com esta aplicação, “Viana do Castelo deu um enorme salto no mundo digital”, já que esta é uma ferramenta importante e “muito válida” em tempos de pandemia.

“Estamos a prestar um serviço público à comunidade. Democratizar o aceso à informação é essencial”, realça o autarca.

Para ter acesso ao serviço só é necessário estar inscrito como utilizador da biblioteca municipal ou aceder ao espaço de leitura da própria biblioteca.

A solução, distribuída pela WECUL, permite o acesso digital, seguro e simples, a milhares de jornais e revistas.

“O utente apenas tem de descarregar a aplicação PressReader ou aceder ao "website", entrar através da opção Bibliotecas e Grupos, selecionando Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, digitando depois as credenciais associadas ao seu cartão de leitor (número e pin)”, detalha a autarquia em comunicado.

A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo foi desenhada por Álvaro Siza Vieira, tem uma área total de 3.130 metros quadrados divididos por dois pisos. O piso inferior é destinado aos serviços técnicos, gabinetes de trabalho e de consulta especializadas, áreas de depósito e de atendimento, enquanto o andar sobrelevado é destinado às salas de leitura para adultos e crianças.

Atualmente, a biblioteca conta com cerca de 100 mil livros.