Harrison Ford volta como Indiana Jones para quinto e último filme

De acordo com a Disney, será a última vez que Ford, de 78 anos, volta a vestir a pele de Indiana Jones. O filme, com realização de James Mangold, tem estreia marcada para julho de 2022.

O ator norte-americano, Harrison Ford, vai voltar ao aclamado papel de Indiana Jones no quinto filme da saga.

Segundo a BBC, Ford tinha dito, numa entrevista em 2013, que seria “perfeitamente apropriado” que o ator voltasse ao papel de Jones “com um grande filme".

"O que é interessante na personagem é que prevalecem a coragem, o engenho e a inteligência", considerou.

O produtor do filme, Frank Marshall, disse ao site especializado “Den of Geek” que a equipa está a trabalhar no argumento e que “há apenas um Indiana Jones, que é Harrison Ford”.

Ford estreou-se no papel da Indiana Jones em 1981, com o filme “Salteadores da Arca Perdida”.