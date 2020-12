Bonecos de Santo Aleixo celebram Natal com a BIME 2021 no horizonte

Os pequenos e excecionais bonecos do Centro Dramático de Évora (Cendrev) estão de volta para animar a época natalícia. A partir desta sexta-feira fazem-se à estrada, até ao inicio do mês de janeiro, com apresentações em Coimbra, Évora e Arraiolos.



“Não sendo possível ao Cendrev, no atual contexto, retomar a sua atividade regular, foi possível, ainda assim, reunir as condições para a apresentação dos Bonecos de Santo Aleixo neste período das festividades de Natal e Reis”, explica a companhia de teatro, numa nota enviada à Renascença.

A Escola da Noite, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, é a primeira paragem dos Bonecos de Santo Aleixo, com espetáculos a 11, 12 e 13 de dezembro, sexta e sábado às 19h00 e domingo às 16h00.

De regresso a casa, os tradicionais e diminutos “títeres de varão” do Alentejo, apresentam-se, em Évora, no Auditório do Colégio do Espírito Santo - Universidade de Évora, nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, de terça a sábado às 18h30 e domingo às 16h00.

A mini-digressão termina no concelho de Arraiolos, entre 6 e 10 de janeiro, com a concretização de três sessões.

Com todas as precauções, garante o Cendrev, e tendo em conta que a época é festiva, o público vai poder ver o “Auto do Nascimento do Menino Jesus” e o “Passo do Barbeiro”, reportório tradicional que, “de há muitos anos a esta parte, animava as noites em muitos lugares do Alentejo”.

A viver um momento delicado no seu percurso, a companhia profissional sublinha que a “preparação deste ciclo de trabalho”, apenas foi possível, graças “ao envolvimento e apoio da Câmara Municipal de Évora, Câmara Municipal de Arraiolos e à colaboração do Centro Dramático de Viana do Castelo, de A Escola da Noite e da Universidade de Évora”.

Em 2021, o Centro Dramático de Évora cumpre quarenta e seis anos de todo um trabalho desenvolvido em torno da criação artística, da formação teatral e da gestão do centenário Teatro Garcia de Resende, espaço que tem recebido centenas de espetáculos de teatro, de música e de dança produzidos por diferentes estruturas artísticas nacionais e estrangeiras.

Responsável pela recuperação deste importante espólio, que são os Bonecos de Santo Aleixo, adquiridos ao mestre António Talhinhas nos anos 80 do século XX, o Cendrev já realizou várias centenas de representações no país e no estrangeiro, organizando, também, a Bienal Internacional de Marionetas de Évora (BIME), cuja primeira edição aconteceu em 1987.

O próximo ano, anuncia o Cendrev, vai trazer mais uma BIME. Entre 1 e 6 de junho de 2021, os Bonecos de Santo Aleixo vão receber, na cidade Património Mundial, “duas mãos cheias de companhias oriundas de vários cantos do mundo”.

A companhia de teatro alentejana lembra, contudo, que o Teatro Garcia de Resende está a ser alvo de obras, sendo necessário “orientar a centralidade” da BIME 2021, para um outro espaço da cidade “que será anunciado em breve”.

O evento vai ser organizado em parceria pelo Cendrev e pela Câmara Municipal de Évora, contando com o financiamento da Direção-Geral das Artes (DGArtes), na sequência de uma candidatura apresentada pela companhia ao programa Festivais.