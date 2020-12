Rúben Amorim falha Paços. "Poder do futebol está nas mãos de outros clubes"

"É muito mais fácil castigar os treinadores e jogadores do Sporting, porque o poder do futebol está nas mãos de outros clubes há muito tempo". A frase pertence a Manuel Fernandes, ainda na ressaca da suspensão de Rúben Amorim e no dia em que os leões defrontam o Paços de Ferreira, para a ronda quatro da Taça de Portugal, em Alvalade.

O antigo capitão sportinguista considera assim que, para combater esta situação, o "Sporting tem de ganhar mais" com vista a ser também "mais respeitado".

Em entrevista a Bola Branca, o ex-avançado antevê ainda dificuldades contra os castores, esta noite, cuja equipa é "muito bem trabalhada, com jogadores de muita qualidade e com um treinador que incute rotinas de jogo muito fortes". "Quem viu o jogo na Luz, em que o Paços de Ferreira vendeu cara a derrota e se calhar até de forma imerecida, sabe que o Sporting tem de jogar muito para ganhar. Tem de jogar nos limites", reforça.