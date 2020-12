​Pouco brilho. Resultados a condizer

Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Braga qualificaram-se para a fase a eliminar, mas, com 32 equipas ainda em prova, há um longo a caminho a percorrer. Ficaram ambos no segundo lugar nos grupos de que faziam parte e, só isso, basta para que se possa dizer que dificuldades futuras estão bem à vista no horizonte.



Inicialmente previa-se mais acessível a tarefa dos lisboetas, mas nem isso lhes permitiu sobrepor-se aos escoceses do Glasgow Rangers, que terminaram a fase inicial com dois pontos de vantagem sobre uma equipa que parecia capaz de exibir outros argumentos.

O jogo de ontem, na Bélgica, frente ao Standard de Liège, ficou até como mais uma confirmação das dificuldades de Jorge Jesus em colocar a equipa a jogar e a obter resultados condizentes com as suas próprias promessas.

Já os minhotos enfrentavam maiores dificuldades, dado o facto terem pela frente uma das formações mais cotadas do futebol da velha Albion, o Leicester City. Ainda assim, e mesmo perante um calendário aparentemente mais difícil, os bracarenses acabaram por somar 13 pontos, contra os doze obtidos pelos benfiquistas.

Carlos Carvalhal merece, por isso, um aceno especial por estar a conseguir colocar a equipa que comanda num patamar possível por via da qualidade dos seus jogadores e do futebol que nos oferecem.

Agora, resta esperar pelo sorteio a realizar na próxima segunda-feira, sabendo-se, no entanto, que nem Benfica nem Braga serão cabeças de série, o que permite adivinhar maiores dificuldades.

Apesar disso, a Europa ainda não acabou, e não faltarão oportunidades para que as equipas portuguesas sejam realmente capazes de nos oferecer maiores e melhores motivos de satisfação.