Fátima retoma celebrações vespertinas ao fim de semana

O Santuário de Fátima vai retomar as seis celebrações que nos últimos fins de semana estiveram suspensas, devido às restrições impostas no âmbito do Estado de Emergência.

Assim, neste fim de semana e no próximo, os peregrinos já poderão participar na missa das 12h30, na Capelinha das Aparições, onde, às 14h00, ao sábado e ao domingo, decorrerá também uma hora de adoração.

Também voltam a ser celebradas as missas das 15h00, 16h30 e 18h30, na basílica da Santíssima Trindade, e a oração de Vésperas, aos domingos, às 17h30, na basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Ao sábado, à noite, depois do Rosário das 21h30, haverá procissão das velas.

No próximo domingo, dia 13, o programa oficial da Peregrinação Mensal de dezembro começa às 10h00, com o terço na Capelinha das Aparições, seguindo-se a missa, às 11h00, na basílica da Santíssima Trindade.

Por ser o Terceiro Domingo do Advento, denominado Domingo da Alegria, haverá a bênção simbólica das imagens do Menino Jesus, que se colocam nos presépios de casa. A equipa de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa regressa à missa das 15h00.