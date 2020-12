Diocese de Vila Real partilha a Luz da Paz de Belém

A Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém de 2020, vai realizar-se na Sé de Vila Real, domingo, dia 13 de dezembro, às 10h30, na celebração da eucaristia, presidida pelo bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo.

Devido à pandemia de Covid-19, a luz que será partilhada não será a “Luz da Paz que foi acesa em Belém”, no dia 16 de novembro, mas, sim, a “Luz da Paz de Belém, que se mantém permanentemente acesa na paróquia de Mateus, na diocese de Vila Real”.

Na celebração estarão presentes as várias regiões escutistas que correspondem às dioceses portuguesas.

“Estes serão os agentes da distribuição da Luz da Paz pelo território, com o objetivo de partilha e multiplicação pelos hospitais, instituições e comunidades, querendo chegar ao maior número de pessoas possível, marcando cada um com o ato de partilha da Luz da Paz, do Amor, da Solidariedade e da Celebração do Natal de Jesus”, refere em comunicado o Corpo Nacional de Escutas.

“Unidos na Luz, unidos na esperança”, é o tema que este ano os escuteiros de todo o país se propõem viver.

“Vivemos, por estes dias, momentos difíceis, tempos de escuridão que o contexto pandémico lançou sobre as nossas vidas. Contudo, somos impelidos a não parar, somos desafiados a celebrar, em especial neste Natal, com gestos de partilha, amor, paz e alegria”, assinalam os escuteiros portugueses.

A iniciativa “Luz da Paz de Belém” envolve não só os cerca de 72 mil escuteiros, mas também as comunidades onde estão inseridos, dispersas por vários pontos do país.

A Luz da Paz de Belém começou em 1986 pela Austrian Broadcasting Company, como parte de uma iniciativa de caridade para crianças em dificuldades, na Áustria e em países limítrofes. Desde 1989, tem sido concretizada em cooperação entre escuteiros e guias de inúmeros países, o que permite que a Luz seja partilhada pela Europa e fora dela, ganhando, assim, a iniciativa um âmbito mundial.

Em 2020, esta Luz foi recolhida a 16 de novembro por uma criança de Belém – Israel, na Gruta da Natividade.