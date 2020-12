Sérgio Conceição. FC Porto continua a "levar a bandeira de Portugal pela Europa"

Sérgio Conceição regozijou-se, esta sexta-feira, com o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em publicação no Instagram, o treinador portista salientou que "o primeiro objetivo da temporada está alcançado". Contudo, assinalou, também, que longe continua o "sentimento de dever cumprido".

"Estamos entre os melhores, é aí que queremos estar sempre. Os melhores são os que ganham o próximo jogo, na próxima competição. São os que passam à próxima fase. Continuamos a levar a bandeira de Portugal pela Europa, e também a bandeira de um futebol mais justo, mais equilibrado", enalteceu o técnico.

Sérgio deixou, ainda, uma palavra aos adeptos: "Contamos com o vosso apoio para os muitos objetivos que ainda temos a alcançar."

O FC Porto passou aos oitavos de final da Champions ao ficar no segundo lugar do grupo C, apenas atrás do Manchester City.

Os campeões nacionais ficarão a conhecer o próximo adversário no sorteio da segunda-feira, a partir das 11h00, em Nyon, na Suíça. Na lista de hipóteses, estão Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund e Juventus.