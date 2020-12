"Gritos e barulho". Treinador do Tondela acusa banco do FC Porto de condicionar arbitragem

Pako Ayestarán critica a forma como se comportaram os elementos do banco do FC Porto no último jogo com o Tondela (4-3), para o campeonato, e espera que no reencontro entre as duas equipas, de novo no Dragão, agora para a Taça, o cenário seja diferente. Se não for, "espero que o árbitro faça a função".

O treinador basco considera que tal forma de estar, "protestanto a cada jogada", acaba por condicionar a equipa de arbitragem.

"Nós não fomos derrotados pelas decisões do árbitro. Perdemos porque o Porto esteve por cima em grande parte do jogo, mas creio que houve momentos em que a influência sobre o árbitro é excessiva. E todos sabemos que apitar no Dragão não é a mesma coisa que apitar no João Cardoso. Tal como é diferente apitar no Bernabéu ou no estádio do Levante", observa.

Pako Ayestarán entende que todos têm direito a discordar das decisões do árbitro. O que não compreende é a contestação permanente. "Quando é a cada jogada a inteção é outra", ressalva.

"Equipas como o Porto já têm vantagem suficiente"

"Os árbitros têm de ter isso em conta. Equipas como o Porto já têm vantagem suficiente, com o plantel que têm. Creio que dar-lhes mais vantagem não é bom para a competição", acrescenta o treinador basco que se queixa do "barulho" que ouviu do banco adversário.

"O árbitro deve apitar, os jogadores devem jogar e o banco deve dirigir o jogo e animar a sua equipa. O estádio estava vazio, mas, por vezes, dava-me a entender que estava cheio tal era o barulho que vinha do banco do Porto. Não é verdade que o que mais barulho faz, o que mais grita está certo. É que por vezes parece", critica.