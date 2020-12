Covid-19: Três ministros chamados de urgência ao Parlamento

Veja também:

As ministras da Saúde e do Trabalho assim como o ministro da Economia vão ser ouvidos de urgência ao parlamento para fazerem um ponto da situação do combate à pandemia de covid-19.

O grupo parlamentar do CDS-PP apresentou requerimentos para que os três responsáveis governamentais fossem ouvidos na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19.

Os requerimentos para ouvir a ministra da Saúde, Marta Temido, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, foram aprovados na quinta-feira, confirmou hoje à Lusa a deputada centrista Cecília Meireles. A parlamentar espera que as audições se realizem em breve.

Portugal contabiliza mais de 340 mil casos confirmados de covid-19 e mais de cinco mil vítimas mortais. O número de mortes atingiu hoje um novo máximo, com 95 óbitos em apenas 24 horas, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).