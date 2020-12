Universidade transmontana vai aumentar capacidade do Centro de Testagem Covid-19

Veja também:

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai aumentar a capacidade do Centro de Testagem Covid-19.

A instituição de ensino superior viu aprovada uma candidatura no valor de 288 mil euros, ao abrigo de fundos regionais do Norte 2020, no âmbito do projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico “Testar, Testar, Testar: “upscalling” do diagnóstico laboratorial do SARS-COV-2, no Centro de Testagem Covid-19 da UTAD”, e prepara-se para alargar a sua capacidade de resposta.

Segundo Raquel Chaves, responsável pelo centro de testagem, o projeto enquadra-se no programa “Testar com Ciência e Solidariedade – Covid-19” e tem como objetivo “promover o upscaling dos testes moleculares, para dotar o Centro de Testagem Covid da UTAD de infraestruturas, de equipamentos, bem como de novas metodologias de testagem”.

Deste modo, será possível “otimizar a extração automática de RNA viral e ainda o desenvolvimento de uma metodologia que elimine o passo de extração de RNA viral de forma a diminuir ainda mais o tempo de resposta de cada teste e, assim, aumentar a capacidade do centro na testagem”, acrescenta a investigadora.

Já o reitor da academia transmontana, Fontaínhas Fernandes, refere que com este novo projeto, a UTAD “ambiciona dar uma melhor resposta ao trabalho em rede que tem vindo a ser realizado com as autoridades de saúde e, desta forma, consolidar o compromisso da Universidade com a região”.

“Trata-se de um projeto de grande importância para a UTAD e para toda a região Norte do país”, assinala o reitor Fontainhas Fernandes.

A UTAD criou um Centro de Testagem Covid-19, em plena pandemia, com o apoio do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e cuja área de intervenção viria ser ampliada a outras entidades de saúde como a Administração Regional de Saúde do Norte e, mais recentemente, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Até ao momento já realizou 18.500 testes.

O centro de testagem integra a “Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico Laboratorial da Covid-19” que tem vindo a ser dinamizada pelas instituições de ensino superior.