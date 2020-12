“Todos por Todos”. Famalicão lança campanha solidária de Natal

Está tudo preparado. A Cabana Solidária do Pai Natal de Vila Nova de Famalicão abre portas amanhã, sábado, no topo Norte da Praça D. Maria II, e quer receber contributos solidários para as famílias mais necessitadas do concelho. Estará disponível até ao dia 24 de dezembro.

Já é tradição o Pai Natal receber prendas solidárias em Famalicão, mas, dada a crise económica e social provocada pela pandemia, este ano, a cabana solidária é o “símbolo maior de uma vasta campanha solidária” lançada no concelho, com a colaboração das Juntas de Freguesia e das Comissões Sociais Inter Freguesia, no âmbito da campanha comunitária “Todos por Todos”.

De acordo com a autarquia, estarão disponíveis “centenas de locais, que equivalem a centenas de oportunidades, para serem solidários”.

A Campanha recebe donativos em todas as sedes de juntas de freguesia, nos Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco, D. Sancho I, Dona Maria II e Gondifelos, nos cerca de 60 estabelecimentos comerciais e em duas dezenas de empresas aderentes.

Todos funcionam como pontos de recolha de bens de primeira necessidade, sobretudo produtos alimentares e de higiene pessoal, sendo estes últimos referenciados pelos serviços de ação social da autarquia como prioritários.

Através desta campanha, os cidadãos podem entregar donativos em género, mas podem igualmente adquirir nos estabelecimentos aderentes vales que serão depois distribuídos pelas famílias identificadas como beneficiárias e que podem ser trocados por bens nesses mesmo comerciantes aderentes.

O presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, considera que o “Natal é sempre uma oportunidade para afinarmos o nosso espírito solidário, mas, este ano, por maioria de razões, é nossa obrigação estarmos mais sensíveis, porque há mais pessoas a precisarem da nossa ajuda”.

A campanha “Todos por Todos” foi lançada em junho, pela autarquia de Vila Nova de Famalicão, para ajudar as famílias que precisam de ser apoiadas, mas, também, para estimular o comércio tradicional e os produtores locais.