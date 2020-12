Sustentabilidade dos vinhos do Alentejo distinguida internacionalmente

O ano de 2020 termina da melhor forma para a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). O Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), que começou a ser implementado em 2015 e foi pioneiro em Portugal, acaba de ser galardoado na 11.ª edição do “The Drinks Business Green Awards”, os prémios internacionais que distinguem a liderança de organizações ou empresas no setor, no que diz respeito a boas práticas ambientais e de sustentabilidade.

“Este prémio enche-nos de orgulho dada a qualidade da competição e o seu caracter de abrangência mundial”, afirma o coordenador do PSVA, citado na nota enviada à Renascença.

João Barroso considera que a distinção “reforça, igualmente, a nossa mensagem de que a sustentabilidade não é uma moda, mas sim o novo paradigma do século XXI”.

O PSVA, que assinalou este ano o seu 5.º aniversário, é da responsabilidade da CVRA e foi criado com a finalidade de “trazer a produção sustentável, como um todo, à produção vitivinícola da região, ao trabalhar de forma transversal e integrada a atividade económica, o tecido laboral e social e a envolvente ambiental”.





“No Alentejo temos a perfeita noção que para que possamos continuar a produzir vinhos de excelente qualidade, temos a responsabilidade de aumentar a capacidade de regeneração e resiliência dos recursos naturais”, sublinha João Barroso.



Foi na categoria “The Amorim Sustainability Award” para uma associação que o PSVA foi distinguido, concorrendo com o projeto “International Wineries for Climate Change” e também com os “Wines of Great Britain”.



Com esta nova distinção, “o PSVA encerra o ano 2020 com chave de ouro”, contabilizando já oito galardões. Destes, destacam-se os Prémios Europeus de Promoção Empresarial, uma iniciativa da Comissão Europeia e coordenada, em Portugal, pelo IAPMEI, o título de Embaixador Europeu de Inovação Rural pelo projeto LIAISON, ou, ainda, a “Iniciativa do Ano 2019”, por parte dos Prémios Grandes Escolhas, organizados pela revista com o mesmo nome.



Quanto aos “The Drinks Business Green Awards” distinguem organizações e empresas do setor vitivinícola mundial que têm vindo a liderar práticas e programas na área da sustentabilidade e do bom desempenho ambiental.



Recorde-se que o Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. 30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, designadamente Brasil, Angola, EUA, Polónia e China.