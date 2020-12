Provedora vai propor com "máxima celeridade" indemnização à família de cidadão ucraniano

Veja também:

A provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, promete a "máxima" rapidez no processo de indemnização da família do cidadão ucraniano que morreu à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Maria Lúcia Amaral garante, em comunicado, que vai iniciar a análise do caso para conduzir, "com máxima celeridade, o processo com vista à apresentação de uma proposta de indemnização à família do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk".



O Governo anunciou, esta quinta-feira, que o Estado português vai pagar uma indemnização pela morte do operário da construção civil, morto em 12 de março em instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.