Outra vez o dia com mais mortos por Covid-19. Mais 95 mortos e 5.080 novos infetados

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais 95 mortos e 5.080 infetados com Covid-19. É o dia com mais vítimas mortais desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim, há uma diminuição do número de internados. Há agora 3.230 pessoas internadas, menos 74 do que ontem, das quais 507 em cuidados intensivos (menos duas do que ontem).

Desde o início da pandemia, já se registaram em Portugal 340.287 casos confirmados da doença, dos quais 5.373 morrerem e 263.648 acabaram por recuperar.