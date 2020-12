Novo máximo diário de mortos (95) e 5.080 novas infeções por Covid-19

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais 95 mortos e 5.080 infetados com Covid-19. É o dia com mais vítimas mortais desde o início da pandemia é o dia desta semana com maior número de novos casos.

Segundo o documento, 47% dos novos casos estão na região Norte e 32% em Lisboa e Vale do Tejo.



De acordo com o boletim, há uma diminuição do número de internados. Há agora 3.230 pessoas internadas, menos 74 do que ontem, das quais 507 em cuidados intensivos (menos duas do que ontem).

O maior aumento de novos casos regista-se na faixa entre os 40 e os 49 anos, com 813 do total das novas infeções.



No que diz respeito às vítimas mortais, seis mortes registaram-se na casa entre os 60 e os 69 anos, 19 entre os 70 e os 79 anos e 70 mortes acima dos 80 anos.



Desde o início da pandemia, já se registaram em Portugal 340.287 casos confirmados da doença, dos quais 5.373 morrerem e 263.648 acabaram por recuperar.