Mais 42 refugiados chegaram quinta-feira a Portugal

Quarenta e dois cidadãos beneficiários do estatuto de refugiados provenientes da Turquia chegaram na quinta-feira a Portugal ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) adianta tratar-se de 24 cidadãos iraquianos e 18 sírios que correspondem a oito agregados familiares.

Destes 42 refugiados, 32 serão acolhidos em Loures (distritos de Lisboa) e 10 em Lisboa.

Até ao momento, já chegaram a Portugal 620 pessoas no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do ACNUR e da Comissão Europeia.

Destas 620 pessoas, 245 chegaram do Egito e 375 da Turquia.

O MAI destaca que o "acolhimento e a integração das pessoas refugiadas têm sido uma prioridade do Governo, num esforço contínuo que envolve Estado central e autarquias locais, bem como entidades públicas e privadas, e que tem sido reconhecido pelas Nações Unidas, pela Organização Internacional das Migrações, pela União Europeia e pelo Conselho da Europa".

Na nota, é também destacado que todos esses cidadãos beneficiam do Estatuto de Refugiado concedido por despacho do MAI, sendo titulares de uma declaração comprovativa do Estatuto de Proteção Internacional enquanto aguardam a emissão do Título de Residência para Refugiado, nos termos da Lei de Asilo.