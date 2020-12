Em Benfica e Telheiras faltou "um ou outro professor" em dia de greve

A fila de carros no acesso à zona do parque de estacionamento da Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica, Lisboa, é extensa, em dia de greve nacional de professores, convocada pela Fenprof.



Mas rapidamente deixa de o ser, à medida que os pais vão deixando os filhos à porta da escola, onde uma funcionária – que hoje não media a temperatura aos alunos por estar a chover e as medições, com humidade, não darem dados certos – pedia aos alunos para irem entrando.

Ainda no carro, junto à escola, ficou Ana Alegria, mãe de uma jovem que ainda não tinha a certeza se ia ou não ter aulas. “Geralmente fico aqui no carro à espera”, explica esta mãe à Renascença. “Como ela está no 12.º ano, tem aulas das 8h00 às 11h00. Eu estou em teletrabalho, consigo trabalhar no carro”, e assim, esperar pelo fim das aulas para regressarem as duas a casa.