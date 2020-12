Covid-19. Menos de 10% dos portugueses não querem ser vacinados

Convidado do programa Em Nome da Lei , emitido no sábado ao meio-dia, o responsável pelo processo de vacinação insiste na ideia de que só quando metade da população estiver vacinada é que será seguro aliviar as restrições em vigor. E isso só acontecerá lá para junho.

“A perspectiva com que estamos a trabalhar, com todos os riscos de incerteza que temos neste momento, é conseguir atingir metade da população portuguesa vacinada no final da Primavera e a partir daí, sim, começarmos a considerar que teremos certamente condições para aliviar as medidas de contenção em que temos vivido”, revela.



As primeiras doses da vacina deverão chegar no início de janeiro e de imediato irão começar a ser contactadas as 950 mil pessoas previstas para a primeira fase – uma responsabilidade que cabe ao sistema de saúde, lembra Francisco Ramos.

“Todos os portugueses são utentes do Serviço Nacional de Saúde e a enorme maioria é utilizadora dos centros de saúde e, portanto, a sua informação clínica está ao dispor dos serviços de saúde. A identificação das pessoas que têm as patologias consideradas nesta primeira fase, e depois na segunda fase, será feita pelos serviços de saúde e a iniciativa do contacto partirá dos serviços de saúde, propondo às pessoas se querem vacinar ou não – a vacina não é obrigatória, as pessoas terão de confirmar que desejam vacinar-se”, explica.