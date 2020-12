5 de janeiro será um "ótimo dia" para começar a vacinar, diz Costa

Veja também:

O plano de vacinação em Portugal pode arrancar a 5 de janeiro. A data foi revelada por António Costa no final da cimeira chefes de Estado e de Governo, que decorreu em Bruxelas.

Segundo o primeiro-ministro, a Agência Europeia do Medicamente deverá aprovar a vacina da Pfizer a 29 de dezembro, podendo a vacinação arrancar no mês seguinte.

Explicou aos jornalistas que o fabricante da primeira vacina a distribuir na Europa – da farmacêutica Pfizer – garantiu que após a licença do regulador fará chegar as primeiras doses “nos dias imediatos”, permitindo o início da vacinação logo no arranque do ano.

“Se fixarmos para a primeira semana de janeiro o arranque da operação de vacinação à escala europeia seria uma boa meta com que todos nos deveríamos comprometer”, afirmou Costa, acrescentando que dia 5 de janeiro “é um excelente dia” para apontar o arranque.

“Sugeri que pudéssemos tentar coordenar [o plano de vacinação] para que arrancássemos todos no mesmo dia”, afirmou, no final do Conselho Europeu. “Para termos imunidade de grupo não basta que um país a alcance”, sublinhou.

Quanto ao esquema de distribuição, António Costa garantiu que este está “devidamente articulado” e toda a cadeia logística está “devidamente identificada” para que a vacinação ocorra com sucesso.

Por seu lado, a presidente da Comissão Europeia disse esperar ter autorizada até final do ano a vacina da BioNThec/Pfizer para a Covid-19.

Ursula von der Leyen, que falava na conferência de imprensa final do Conselho Europeu, salientou, que “é a vacinação e não as vacinas que salva vidas”, apelando aos Estados-membros que finalizem os preparativos para o lançamento dos programas de vacinação.

“Estamos prontos para apoiar”, referiu.