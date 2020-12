2020 bate recorde de mortalidade em Portugal

Já morreram mais de 114 mil pessoas em Portugal neste ano. Mais concretamente, 114.834, segundo os números registados até quinta-feira, dia 10, e que constam do site da Direção-Geral da Saúde (InfoClique).

O número supera o registado no ano 2018, que contou 113.051 óbitos no total. Já o ano passado, registou 112.365 mortes. Apesar de ser um número menor do que no ano anterior, a tendência tem sido de aumento da mortalidade no país, muito devido ao envelhecimento da população.

Neste ano, marcado por uma pandemia, o número de óbitos registado até agora, comparado com igual período de 2019, é superior em 10 mil registos.

Contudo, do total de mortes ocorridas até agora, 102.242 são de causa natural, de acordo com os dados da DGS. Quase 1.400 (1.381) são atribuídas a causa externa e 11.223 estão sob investigação.

Segundo o último boletim sobre a pandemia de Covid-19, 5.278 pessoas morreram com a doença provocada pelo novo coronavírus.

A região Norte e de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) são as mais atingidas pela mortalidade em geral (e também pela pandemia).

Dezembro e janeiro são os meses com mais mortes, na sequência da gripe e de infeções respiratórias.





[Em atualização]