EUA. Cientistas externos à autoridade do medicamento dão aval à vacina Pfizer

Veja também:

Um grupo de 22 conselheiros externos à autoridade norte-americana do medicamento (FDA) votou por esmagadora maioria (17-4, com uma abstenção) a aprovação do uso de emergência da vacina da Pfizer contra a Covid-19.

Apesar desta votação não ter um caráter vinculativo, este pode ser o último passo antes da FDA se pronunciar a favor da administração da vacina no país, depois de responsáveis do organismo terem admitido que dariam o seu aval a uma vacina cuja comprovação de segurança fosse demonstrada.

A partir de agora, a Food and Drug Administration vai decidir se aceita ou não a recomendação do painel independente de cientistas para que a vacinação generalizada possa arrancar.

Se assim for, os EUA poderão ser o próximo país a aprovar a utilização da vacina contra a Covid-19, depois do Reino Unido e do Canadá.

A Pfizer pediu que a vacina de duas doses fosse aprovada de emergência para pessoas entre os 16 e os 85 anos.

Vários membros do painel debaterem sobre se também devem ser incluídos nesta recomendação adolescentes com 16 e 17 anos, visto que o risco para esta faixa etária é baixo e as provas nos ensaios clínicos insuficientes.