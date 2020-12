Casa Branca pressiona chefe da FDA: "ou aprova a vacina ou é demitido"

A administração Trump está a pressionar a autoridade do medicamento norte-americana (FDA) para que aprove a vacina para a Covid-19 até ao final desta sexta-feira.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, avisou o chefe da FDA, Stephen Hahn, para que conceda a autorização até o final do dia ou enfrentará uma possível demissão.

O presidente norte-americano em exercício, Donald Trump, mostra-se "furioso" com a FDA por esta não ter agido com mais rapidez na vacina, apelidando a agência de "tartaruga grande, velha e lenta" no Twitter, escrevendo ainda: "Tire as vacinas da cerca AGORA, Dr. Hahn. Pare de fazer jogos e comece a salvar vidas".