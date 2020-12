LeBron James é o atleta do ano para a revista "Time"

LeBron James é o atleta do ano para a revista norte-americana "Time", por tudo o que alcançou dentro e fora de campo. O basquetebolista tornou-se no primeiro jogador a vencer o título de campeão da NBA por três equipas diferentes, depois de este ano ter conquistado o título pelos Los Angeles Lakers.

"King" James, de 35 anos, já tinha sido campeão pelos Miami Heat, adversário que os Lakers derrotaram na final de 2020, e pelos Cleveland Cavaliers.

Além do sucesso desportivo, LeBron James também é reconhecido pela "Time" pela sua influência social. O basquetebolista é uma das vozes mais sonantes na censura ao racismo e à injustiça social.

James ajudou, recentemente, a montar o movimento "More Than a Vote" [Mais do que um voto] que visa "combater a sitemática e racista privação de voto aos eleitores negros nos Estados Unidos". Um movimento que foi criado durante a eleição para as presidencias de 2020, ganhas por Joe Biden.

LeBron James renovou, recentemente, contrato com os Lakers por mais duas temporadas. Um acordo que vale cerca de 70 milhões de euros ao basquetebolisa.