Sporting recebe Paços com duas baixas na 4.ª eliminatória da Taça

O Sporting, líder da I Liga de futebol, recebe o Paços de Ferreira, esta sexta-feira, num dos dois primeiros jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

No Estádio José Alvalade, num embate com início marcado para as 21h15, os leões não vão poder contar com Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato (10 golos), devido a castigo, nem com o técnico Rúben Amorim, que, pela mesma razão, não vai poder dirigir a equipa do banco de suplentes.

Na ronda anterior, o Sporting goleou o Sacavenense (7-1), do Campeonato de Portugal, enquanto o Paços de Ferreira, que ocupa o sexto lugar da I Liga, ganhou por 4-0 no campo da Oliveirense, do segundo escalão.

Para o campeonato, as duas equipas já se encontraram esta temporada, com o Sporting a vencer na Mata Real, por 2-0.

O clube de Alvalade já levantou por 17 vezes a Taça de Portugal, a última em 2018/19, enquanto o Paços de Ferreira fez a sua melhor campanha em 2008/09, quando chegou pela primeira (e até agora única) vez à final do Jamor, tendo perdido com o FC Porto (1-0).