Pako Ayestarán lança jogo com o FC Porto: "É ganhar ou ganhar"

O treinador do Tondela tem esperança que o resultado do segundo jogo frente ao FC Porto, no espaço de uma semana, seja diferente do primeiro e favorável à sua equipa, numa partida com contornos diferentes, por se tratar de um jogo a eliminar.

"É um jogo de ganhar ou ganhar", define Pako Ayestarán. O treinador basco considera que é fundamental aguentar a pressão inicial do FC Porto para conseguiu seguir em frente na competição.

"Temos de estar preparados para os primeiros minutos. Não podemos sofrer golo nos primeiros 5/10 minutos, porque dar a volta no Dragão é um peso muito grande", reconhece, depois de há uma semana ter visto a sua equipa marcar três golos aos campeões nacionais e perder o jogo (4-3).

"Sabemos que se voltarmos a conceder quatro golos não temos qualquer possibilidade no Dragão. Isso é o que temos de mudar. Nesse jogo cometemos alguns erros defensivos que deram a possibilidade de o Porto fazer quatro golos. É sempre difícil ganhar no Dragão, mas temos a nossa oportunidade e vamos tentar aproveitá-la", refere.