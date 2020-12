Gilberto Coimbra: "Segunda equipa do FC Porto compete com Sporting e Benfica"

O presidente do Tondela acredita que, uma semana depois, a sorte pode acompanhar a equipa beirã, em novo confronto com o FC Porto, agora a contar para a Taça de Portugal. Contudo, assinala que, seja qual for o onze portista, o desafio será enorme.

"A segunda equipa do FC Porto compete com qualquer equipa, não é com o Tondela. Compete com o Benfica, com o Sporting, com o Vitória de Guimarães, com qualquer uma e pode ganhar o jogo", afirma Gilberto Coimbra, em entrevista a Bola Branca.