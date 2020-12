Académico de Viseu é a primeira equipa nos oitavos de final da Taça

O Académico de Viseu é o primeiro clube a garantir um lugar no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa de Pedro Duarte, penúltima classificada da II Liga, eliminou a Académica de Coimbra, segunda classificada da II Liga, no Fontelo, esta sexta-feira, com uma vitória clara por 3-0.

Paul Ayongo foi a grande figura do jogo, ao marcar dois dos três golos do Viseu. A equipa da casa controlou a partida e ao intervalo já vencia por 2-0. O central Pica inaugurou o marcador.

Vencedora da Taça de Portugal em duas ocasiões, a última em 2012, a Académica fica pelo caminho na 4.ª eliminatória, num jogo em que entrava com favoritismo, tendo em conta o momento de forma que atravessa.

A equipa treinada por Rui Borges, antigo técnico do Viseu, não perdia há 10 jogos. O Académico, por sua vez, regressa aos triunfos, depois de dois jogos sem ganhar. A formação orientada por Pedro Duarte segue para os "oitavos", depois de ter eliminado Vitória de Setúbal, Montalegre e Académica.