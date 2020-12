Ronaldo é um dos três candidatos a melhor jogador do ano

Cristiano Ronaldo é um dos três finalistas do prémio "The Best" da FIFA, que reconhece o melhor jogador do ano. O internacional português passou o último filtro e está na corrida com Lionel Messi e Robert Lewandowski.

O avançado polaco, campeão europeu pelo Bayern Munique e melhor marcador da última edição da Liga dos Campeões, é apontado como favorito, na luta com os dois jogadores que têm dominado as eleições individuais no futebol na última década.

Criado em 2016, o prémio "The Best" já teve três vencedores diferentes: Ronaldo, por duas vezes, Modric e Messi, no ano passado.

A cerimónia de entrega dos prémios está agendada para 17 de dezembro e, devido à pandemia de Covid-19, será um evento "online", com transmissão desde Zurique, na Suíça.

Bielsa é o nome mais surpreendente

O nome que mais sobressai entre os finalistas das várias categorias é o de Marcelo Bielsa. Candidato a treinador do ano, o argentino venceu a segunda liga inglesa pelo Leeds e concorre com os alemães Jurgen Klopp, que levou o Liverpool ao título na Premier League, 30 anos depois, e Hans-Dieter Flick, campeão europeu e da Alemanha pelo Bayern Munique.

Ainda no futebol masculinho, Alisson Becker, guarda-redes do Brasil e do Liverpool, Neuer, internacional alemão e número um do Bayern, e Jan Oblak, internacional pela Eslovénia e jogador do Atlético de Madrid, são os três candidatos ao prémio de melhor guarda-redes do ano.

Segunda tentativa de Lucia Roberta

Lucia Roberta, ou Lucy Bronze como é conhecida, é de novo candidata ao troféu de melhor futebolista do ano. A internacional inglesa, com pai português, foi campeão europeia pelo Lyon e, depois de ter sido terceira classificada no "The Best" de 2019, volta a estar na corrida pelo prémio.

A defesa, entretanto transferida para o Manchester City, tem a concorrência da sua antiga companheira de equipa, a francesa Wendi Renard. A dinamarquesa Pernille Harder, antigo jogador do Wolfsburgo, agora no Chelsea, é a outra candidata.

Jen-Luc Vasseur, que levou o Lyon ao título europeu, é um dos três candidatos a melhor treinador de futebol feminino. É finalista ao lado de Emma Hayes (Chelsea) e da selecionadra holandesa Sarina Wiegman.

O prémio de melhor guarda-redes é disputado entre a francesa do Lyon Sarah Bouhaddi, a chilena do PSG CRistiane Endler e a norte-americana do Chicago Red Stars Alyssa Naeher.

A FIFA atribui, ainda, o prémio Puskas para melhor golo do ano. A bicicleta de Arrascaeta, do Flamengo, frente ao Ceará; a "fuga" do Son, do Tottenham, com o Burnley; e o calcanhar de Luis Suárez, pelo Barcelona, com o Maiorca são os três finalistas.