José Mourinho eleito melhor treinador do mês em Inglaterra

José Mourinho foi eleito melhor treinador do mês de novembro da liga inglesa. O treinador português recebeu o troféu depois de ter cumprido 30 dias de novembro sem derrotas e de ter colocado o Tottenham na primeiro lugar da Premier League.

"[O troféu] diz treinador do mês, mas para mim é 'staff' do mês ou equipa do mês", referiu José Mourinho, que dedicou o prémio aos jogadores, treinadores, equipa técnica, adjuntos, analistas e todos os outros funcionários do clube.



O Tottenham está na liderança do campeonato, com os mesmo 24 pontos que o Liverpool.

Além de Mourinho, há outro português distinguido pela prestação no mês de novembro.Bruno Fernandes venceu a eleição de melhor jogador, depois de ter feito quatro golos e uma assistência pelo Manchester United.