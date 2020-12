Bruno Fernandes melhor de novembro da liga inglesa

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da Premier League em novembro. O internacional português marcou quatro golos e fez uma assistência nos jogos que o Manchester United disputou na liga inglesa.

É o primeiro troféu de jogador do mês que Bruno Fernandes leva para casa esta época, depois de ter sido duas vezes eleito na temporada passada, em janeiro e junho.

Bruno Fernandes é o primeiro jogador, desde 2017, a ser eleito três vezes o melhor do mês num ano civil. Um reconhecimento que o deixa "orgulhoso".

"É sempre um gosto, é um sinal de que tenho jogado bem na Premier League, até porque é difícil conquistar esta distinção e estou muito orgulhoso por conseguir o terceiro", disse o jogador, em declarações publicadas no site da Premier League.

Bruno Fernandes agradeceu a toda a estrutura do Manchester United pelo apoio que tem recebido, desde a sua chegada, e aponta à conquista do título esta época.

"Vim para Inglaterra para ser campeão, para vencer a Premier League e penso que temos condições para isso", sublinhou o ex-jogador do Sporting. O Manchester United está no 6.º lugar do campeonato, com menos um jogo realizado, a cinco pontos de Liverpool e Tottenham, que estão na frente, com 24 pontos.



Bruno Fernandes tem 11 golos marcados esta temporada, em 17 jogos.