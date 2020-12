O paradoxo atual do jornalismo

Faz agora 40 anos que surgiu o Clube Português de Imprensa, uma associação de jornalistas e gestores da comunicação social, da qual faço parte. Ao longo destes quarenta anos o jornalismo mudou muito e nem sempre para melhor.

A mudança mais conhecida é o aparecimento do jornalismo digital. Há hoje jornais que se publicam apenas na internet. E praticamente todos os órgãos de comunicação mantém “sites” onde inserem notícias e opinião, como é o caso da Renascença.

Todos os “media” sofrem com a crescente preponderância do digital. Mas os mais atingidos são os jornais. A queda nas vendas de jornais em banca, em geral, não é compensada pelo aumento de assinaturas digitais, limitando ainda mais os recursos financeiros dos “media”. Infelizmente, o valor da publicidade na área digital é muito inferior ao da publicidade que se dirigia a jornais impressos.

O jornalismo digital trouxe uma enorme pressão para colocar no “site” as notícias relevantes, antes da concorrência. Ora a situação financeira delicada de grande parte dos “media” tem levado à redução do número de jornalistas. O que frequentemente não permite uma análise cuidada da veracidade das notícias.

O grande concorrente do jornalismo responsável encontra-se nas redes sociais. Aí vigora a lei da selva: cada um pode escrever o que bem lhe apetece, verdade ou mentira, opinião séria ou mera difamação – e ninguém lhe pede contas, até porque muito do que aparece nessas redes é de autor anónimo ou subscrito por um nome falso.

Percebe-se que um demagogo como Trump deteste os jornalistas e faça a sua autopropaganda pelas redes sociais. Muita gente, agora, se “informa” e constrói opinião pelo que lê nas redes – ou melhor, na rede que mais próxima está daquilo que cada um pensa. É a morte do debate contraditório.

Assim chegámos à situação paradoxal de ser cada vez mais necessário um jornalismo sério, contra a avalanche de loucuras, insultos, discursos de ódio, teorias da conspiração, etc. que impunemente surgem nas redes sociais. A introdução de qualquer modalidade de censura na “net” é muito perigosa. E o jornalismo responsável vê diminuir as suas condições de trabalho. O grande desafio do jornalismo atual é ultrapassar esse paradoxo perverso.