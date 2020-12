Só Bottas bate Hamilton no regresso do campeão do mundo

Recuperado de Covid-19, Lewis Hamilton está de volta para o último Grande Prémio da temporada, em Abu Dhabi, e só foi batido pelo seu companheiro de equipa nos treinos livres, de sexta-feira.

O finlandês da Mercedes fez o melhor tempo, em 1:36.276. Hamilton, que falhou o GP de Sakhir, no Bahrain, por estar infetado com o novo coronavírus, ficou a 0.203 segundos de Bottas.

Os Red Bull ficaram logo atrás dos Mercedes, com Verstappen a fazer o terceiro tempo e Albon o quarto.

Na estreia aos comandos de um Fórmula 1, Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, num Haas, foi 18.º na primeira sessão de treinos livres, entre 19 pilotos. George Russell, depois ter experimentado o Mercedes, no GP de Sakhir, no lugar de Hamilton, voltou, como era previsível à cauda do pelotão, no Williams.

A qualificação para o GP de Abu Dhabi está agendada para sábado. No domingo, a corrida, a última do ano, é às 13h10.