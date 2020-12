Metade dos negócios familiares atingidos pelo confinamento em Portugal

Um estudo de quatro investigadores, publicado pelo Banco de Portugal, conclui que as famílias com rendimentos mais baixos e com pequenos negócios estão mais vulneráveis.



Em Portugal, um terço destes agregados (33%) tem uma situação financeira muito dependente dos negócios, segundo o Inquérito à Situação Financeira das Famílias na área do euro, em 2017, que serviram de base para a análise da situação atual.

São dados que têm em conta “o número de membros da família que trabalham no negócio, o peso do negócio nos ativos da família e o tipo de responsabilidade da família relativamente às dívidas do negócio”.