Universidade de Évora desvenda arte mural de Almada Negreiros

“A vasta obra mural de Almada Negreiros inclui cinco núcleos de pintura realizados na cidade de Lisboa entre 1938 e 1956”, revela a instituição, destacando alguns dos mais conhecidos, como “os cinco painéis da antiga sede do Diário de Notícias (1939-40), os oito painéis monumentais da sala de espera da Gare Marítima de Alcântara (1943-45) e outros seis análogos na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos (1946-49).”

Já em Portugal, assistiu à emergência do Estado Novo (1933-1974), contexto no qual trabalhou em várias encomendas, públicas e privadas.

Os especialistas procuram perceber, pela primeira vez, entre outras questões, “em que aspetos este artista multidisciplinar português foi inovador ou quais foram as suas fontes e tendências no desenvolvimento da sua prática como pintor muralista”, indica uma nota da instituição enviada à Renascença .

Segundo Milene Gil, “estas obras tem sido objeto de discussão preferencial no que respeita aos seus atributos plásticos, iconográficos e simbólicos”, porém, sublinha, “são poucos ainda os estudos que abordam, e muito menos os que aprofundam as particularidades das produções, as referências e repercussões dos murais pintados entre artistas conterrâneos e gerações sucessivas”.

A investigadora da UÉ que lidera a equipa que promove o estudo científico para desvendar mais sobre a obra deste modernista português revela “que todas as pinturas murais estão catalogadas como frescos”, embora esta possa “não ter sido a única técnica pictórica realizada”, sustentando a sua afirmação nos relatos de Conservadores-Restauradores do Instituto José de Figueiredo que procederam ao estudo destas pinturas entre 1970 e o ano de 2000.

Milene Gil sugere, por isso, que “os materiais empregados e o modus operandi de Almada Negreiros são praticamente desconhecidos”, acrescentando que “Almada era conhecedor da técnica do fresco, mas também era um experimentalista.”

Para encontrar respostas, a investigação em curso desenvolve-se de acordo com diferentes abordagens que vão desde a recolha e investigação de documentação, passando por exames de superfície das pinturas com recurso a técnicas convencionais e avançadas.

No final, os investigadores esperam conseguir “identificar e caracterizar as técnicas pictóricas e os materiais constituintes do suporte e das camadas cromáticas até hoje desconhecidos bem como apurar as suas implicações nos fenómenos de deterioração registados para a sua futura salvaguarda e manutenção”, declara a academia alentejana.

Milene Gil acredita que com a divulgação dos resultados deste projeto, com duração de três anos, dar-se-á “um importante passo em frente no conhecimento, valorização e conservação da arte mural de Almada Negreiros”.