“Talvez uma App”. Duas escritoras, uma associação e um livro imaginam o futuro

A APS deu o mote da história – “a construção de apps ligadas ao setor segurador” – e as autoras tomaram o leme literário, estudaram a fundo o “tema”. “Ficámos muito admiradas com a quantidade de apps que já existem para a variedade de situações, mas acho que isto ainda é só um começo”, conta Ana Maria Magalhães, em declarações à Renascença .

O jovem cria uma aplicação que permite às pessoas reservar mesa em bares, com o intuito de levar pessoas para um em particular, mas, escusado será dizer, as coisas não correm como o esperado. Manel não é o arquétipo de um Mark Zuckerberg português. Na verve contemporânea, é um empreendedor que falha.

Manel Ricardo, o personagem principal, nas palavras de Ana Maria Magalhães, é “um rapaz muito criativo, mas muito impulsivo, que procede sem pensar, sem refletir e que estampa com as suas iniciativas”.

“Talvez uma App” é o sétimo livro da série “Seguros e Cidadania” promovida pela Associação Portuguesa de Seguradores. Segundo Ana Maria Magalhães, a sinergia entre as autoras e a organização é natural, já que implica divulgar a ideia “que a cidadania implica a segurança e os seguros são uma maneira de todos colaborarmos para que quem precisa seja atendido”.

“É uma ideia que aqui em Portugal existe desde D. Dinis, quando este fez aquela primeira espécie de companhia de seguros em que todos os indivíduos que têm navios e que fazem negócios com a Flandres dão um tanto para que, quem é assaltado no mar, ou sofre um naufrágio ou um incêndio, possa ver os seus danos resolvidos com o dinheiro de todos”, explica.

O objetivo da série “Seguros e Cidadania” é “explicar aos mais jovens, de forma simples, o que são os seguros, a razão da sua existência e para que servem, esta sensibilização é fundamental, pois permite consciencializar os jovens sobre o que é o risco e como poderá ser evitado”, diz José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, em declarações à Renascença.

A edição deste ano “ganha particular relevância no atual cenário pandémico, que exigiu a aceleração dos processos de digitais”. “O tema abordado pelo livro, em particular, revela como o setor segurador tem recriado, através das apps, soluções cada vez mais eficientes, nas diferentes vertentes da sua atividade, para colmatar as novas necessidades”, explica.